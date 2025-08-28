كواليس سقوط قوادة وشبكة دعـ.ـارة في نادي صحي بأكتوبر

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس قوادة وأعضاء شبكة دعارة ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تسهيل و ممارسة الدعارة.

وحرزت النيابة هواتف محمولة خاصة بالمتهمين لتفريغها وبيان محتواها من اتفاقات بين المتهمين وراغبي المتعة الحرام.

وتمكنت مباحث الآداب اليوم الخميس، من القبض على 4 سيدات و3 رجال داخل نادي صحي يُستغل في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، في منطقة أكتوبر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، إدارة إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" لـ نادي صحي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي وأمكن ضبطها وبصحبتها 3 سيدات، 3 أشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.