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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسبب عيب قاتـ ل.. هيونداي تستدعي 30 ألف سيارة جينيسيس

جينيسيس هيونداي
جينيسيس هيونداي

استدعت شركة هيونداي أكثر من 30 ألف سيارة من طراز جينيسيس بسبب خطر تصادم محتمل، وفقاً لما ذكرته الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

تم الإعلان عن الاستدعاء يوم الثلاثاء من قبل منظمي السلامة الفيدراليين، بعد اكتشاف أن مضخة الوقود في بعض الطرازات قد تفشل، مما يمكن أن يؤدي إلى فقدان القوة في المحرك.

وأشار منظمي السلامة الفيدراليين إلى أن فشل مضخة الوقود يمكن أن يقيد تدفق الوقود إلى المحرك، مما يسبب انخفاضًا فجائيًا أو فقدانًا لقوة السيارة، مما يزيد من خطر وقوع حوادث.

حتى الآن، لم ترد أي تقارير لشركة هيونداي العالمية عن وقوع إصابات أو وفيات نتيجة لهذه المشكلة، وفقاً لما أعلنته NHTSA.

النماذج المتضررة تشمل ما يلي:

- جينيسيس GV70، موديلات 2022-2023
- سفر التكوين GV80، موديلات 2022-2023
- جينيسيس G80، موديلات 2022-2023
- جينيسيس G90، موديلات 2022-2023

هيونداي جينيسيس عيوب سيارة هيونداي

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