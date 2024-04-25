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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. غلق محلات سوق السمك لحين خفض الأسعار بدمياط

سوق القنطرة
سوق القنطرة

أعلن تجار الأسماك بمحافظة دمياط، اليوم، الخميس، غلق كافة محلات الأسماك بسوق القنطرة بدمياط، لمدة 4 أيام أو قد تزيد المدة، لحين انخفاض أسعار الأسماك،  تلبية لرغبة المواطنين. 

وكان قد مر يومان على المقاطعة التى أطلقها أهالى محافظة دمياط، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسماك في الفترة الأخيرة، وبدأت المقاطعة منذ أمس الأول الثلاثاء.

ورصد “صدى البلد" المقاطعة  بالسوق الرئاسية بالمحافظة وهي سوق القنطرة، وبالفعل نجحت المبادرة في أول  أيامها حيث اضطر التجار إلى إعلان التوقف التام عن البيع وغلق المحال، لحين اتخاذ الدولة إجراءات حازمة تجاه أزمة ارتفاع الأسعار وبعض التجار ممن يقومون برفع الأسعار.

وأكد التجار أن مبادرة مقاطعة شراء الاسماك بدمياط أتت بثمارها خلال أول يومين.

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