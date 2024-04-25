مشاجرات خلال اعتقال الشرطة الأمريكية لبعض طلاب الجامعة بتكساس الرافضين عدوان الاحتلال

عرضت فضائية "العربية"، فيديو يرصد مشاجرات وتلاسن وعنف خلال اعتقال الشرطة الأميركية لبعض طلاب الجامعة في تكساس المتظاهرين رفضاً لاستمرار الحرب في غزة.





وأوضحت "العربية"، أن الطلاب المتظاهرون خرجوا رفضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واحتجزت شرطة تكساس عددا من الطلاب المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والمناهضين للحـرب على قطاع غزة من داخل حرم جامعة تكساس بأوستن



وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة الأمريكية، متظاهرين مؤيدين لفلسطين أثناء تجمعهم خارج منزل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر.

وأظهر مقطع فيديو متداول، اعتقال الشرطة الأمريكية، متظاهرين مؤيدين لفلسطين أثناء تجمعهم خارج شومر.

وتجمع متظاهرون مؤيدون لفلسطين خارج منزل شومر في بروكلين للاحتجاج.