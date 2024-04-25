الجزائر تحذر من خطورة أي هجوم بري إسرائيلي على رفح الفلسطينية

أكدت الجزائر أن النجاح في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ يعتمد على وقف فوري لإطلاق النار، محذرة من خطورة شن أي هجوم بري إسرائيلي على رفح الفلسطينية.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، اليوم، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في فلسطين، حيث حذر من شن أي هجوم بري على رفح، جنوب قطاع غزة، قائلًا: يجب عدم السماح بحدوث ذلك مطلقا.



وأوضح أن الاحتلال لم يقدم حتى الآن أي أدلة تؤكد مزاعمه ضد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ مؤكدا أنه يجب تمكين (أونروا)، والسماح لها بالعمل في غزة بما في ذلك في شمال القطاع.