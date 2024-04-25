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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تحذر من خطورة أي هجوم بري إسرائيلي على رفح الفلسطينية

صدى البلد

أكدت الجزائر أن النجاح في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ يعتمد على وقف فوري لإطلاق النار، محذرة من خطورة شن أي هجوم بري إسرائيلي على رفح الفلسطينية.


جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، اليوم، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في فلسطين، حيث حذر من شن أي هجوم بري على رفح، جنوب قطاع غزة، قائلًا: يجب عدم السماح بحدوث ذلك مطلقا.


وأوضح أن الاحتلال لم يقدم حتى الآن أي أدلة تؤكد مزاعمه ضد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ مؤكدا أنه يجب تمكين (أونروا)، والسماح لها بالعمل في غزة بما في ذلك في شمال القطاع.

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