عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك تتراجع بقوة بعد المقاطعة

صدى البلد

تراجعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، الخميس، في الأسواق نتيجة لحملات المقاطعة التي بدأت في عدد من المحافظات.

أسعار الأسماك اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” متوسط أسعار الأسماك والمأكولات البحرية.

وهبط سعر السمك البلطي إلى ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، بعد أن كان يتراوح ما بين 80 و85 جنيها.

وسجل سعر السمك الماكريل بين 90 و100 جنيه للكيلو مقابل 145 جنيها الأسبوع الماضي. 

 

وتراوح سعر قشر البياض بين 120 و160 جنيها للكيلو. 

فيما تراوح سعر  السمك القراميط بين 30 و70 جنيها للكيلو.

والسمك المكرونة الخليجي تراوح بين 70 و100 جنيه للكيلو. 

أما سعر السمك المكرونة السويسي فتراوح بين 85 و120 جنيها للكيلو. 

وتراوح سعر السمك الموسى بين 150 و250 جنيها للكيلو.

السمك المرجان تراوح بين 75 و115 جنيها للكيلو لأجود نوع، أما المجمد فتراوح بين 30 و50 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر السمك البربورن 1 بين 90 و140 جنيهت للكيلو، أما البربون 2, فتراوح بين 65 و75 جنيها.

أما السمك البوري 1 فتراوح بين 100 و150 جنيها، أما البوري 2، فتراوح بين 85 و95 جنيها.

وبدأت حملات المقاطعة للأسماك تحت مسمى “خليها تعفن” منذ بداية الأسبوع الجاري في عدد من المحافظات، على رأسها بورسعيد والإسماعيلية. 

وعلق عبده رضوان، رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، على حملة المقاطعة في محافظة بورسعيد لشراء الأسماك، مشيرا إلى أن المشكلة أن المعروض من الأسماك في بورسعيد أقل من المطلوب.

وأضاف رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن أسعار الأسماك انخفضت في المحافظة قليلا، متابعا أن المضاربة على الأسعار من المنبع تتسبب في ارتفاع الأسعار.

اسعار الاسماك أسعار الاسماك والمأكولات البحرية السمك البلطي بورسعيد حملات المقاطعة رئيس شعبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

بعد نفي التعاون السعودي عرض إمام عاشور.. شبانة يفجر مفاجأة صادمة

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 6 ساعات.. اعرف الأماكن والمواعيد

ترشيحاتنا

بايت ولازم يتباع.. تراجع تجّار السمك عن قرار غلق المحلات بالسوق|إيه اللي بيحصل؟

فرانشيسكا ألبانيز: الوضع لم يتغير في غزة بعد قرار محكمة العدل الدولية

الصيف "هَجّم" علينا| تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع القادم.. ماذا يحمل؟

بعد تكذيب السعودية رومي القحطاني.. سيدة عمرها 60 عاما تثير الجدل بمسابقة ملكة جمال الكون

طبيب يحذر مرضي الحساسية من هذه العادة في حر الصيف

أزمة في بطولة الكونفدرالية.. الاتحاد الإفريقي يعلن قرارات عاجلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة الأمان الأبرز.. 4 فوائد لا تعلمها عن تطبيق التوقيت الصيفي

اكتشف حقيقة تريند قشر الموز بديل حقن البوتوكس

الأبيض يليق بك.. ألوان ملابس تساعدك على مقاومة ارتفاع درجة الحرارة

لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض أسعار الدواجن 20 جنيها بسبب النقطة الميتة

فيديو

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ