من أرض الفيروز.. مراسل «صدى البلد» يرصد احتفالات عيد تحرير سيناء

كشف المراسل أيمن أبو زيد، مراسل “صدى البلد” من جنوب سيناء، تفاصيل الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء، قائلا إن جنوب سيناء احتفلت اليوم بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وأضاف أبو زيد، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب والإعلامية فاتن عبد المعبود، أن اللواء خالد فودة وعدد من رجال الأمن والجهات الأخرى ومشايخ جنوب سيناء قاموا بوضع الزهور والزينة فى النصب التذكاري للشهداء.

وأوضح أن هذا كان خلال احتفالية كبيرة حضرها طلاب المدارس وأهالي الشهداء جنوب سيناء، لافتا إلى أن الطلاب حملوا أعلام مصر فى فرحة كبيرة.