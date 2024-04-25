استغلالا للإجازة.. توافد الجماهير على شواطئ العائلات في الغردقة

توافد العديد من الأسر والمواطنين إلى شواطئ العائلات في مدينة الغردقة صباح اليوم الخميس، في خطوة تهدف إلى الهروب من موجة الحر الشديدة وارتفاع درجات الحرارة التي تضرب البلاد في الوقت الحالي.

جاءت هذه الزيارات بمناسبة نهاية الأسبوع، وتزامناً مع الاحتفالات بعيد تحرير سيناء.

أكد مدير شواطئ العائلات في الغردقة، السيد أشرف فؤاد، أن توافد المواطنين إلى شاطئ العائلات، الذي يُعتبر واحداً من أكبر الشواطئ العامة بالمدينة، جاء في ظل ارتفاع درجات الحرارة والطقس الحار الذي شهدته المنطقة في هذا اليوم، وذلك بناءً على توجيهات غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر.

وأوضح فؤاد أن شاطئ العائلات، المعروف سابقاً بـ"شاطئ 4"، يُعتبر واحداً من أبرز الشواطئ العامة في مدينة الغردقة، ويقع تحت إشراف محافظة البحر الأحمر.

وأضاف أن الدخول إلى الشاطئ يتطلب رسمًا رمزيًا قدره 20 جنيهًا للفرد، بينما يكون الدخول مجانيًا للأطفال.

وتابع فؤاد بأنّ الشاطئ يمتد على مسافة 400 متر، وقد تم إنشاؤه بتكلفة تقدر بحوالي 60 مليون جنيه، بهدف توفير منفس ترفيهي للمواطنين، ويضم مجموعة متنوعة من الخدمات مثل الكافتيريات والمطاعم العالمية والدورات المائية ومناطق الألعاب للأطفال، إضافة إلى مواقف السيارات ومنطقة مغطاة بكاميرات المراقبة وفق أحدث المعايير العالمية للشواطئ.

وفي سياق متصل، حذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، داعيةً إلى زيادة شرب المياه والعصائر الطازجة بهدف الوقاية من التعرض للإجهاد الحراري.

بهذا، تأتي زيارات العائلات والمواطنين إلى شواطئ العائلات في الغردقة، كخطوة استجابة للاحتياجات الصحية والترفيهية في ظل الظروف الجوية الحارة التي تشهدها المنطقة في هذا الوقت.