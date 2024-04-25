الجزار: استرداد 9587م٢ بالسويس الجديدة وإزالة مخالفات بناء بالشروق وزايد وبني سويف الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم استرداد وإزالة التعديات عن مساحة ٩٥٨٧م٢ أراضٍ متعدى عليها بمدينة السويس الجديدة.

وأكد الحرص على إزالة جميع أشكال التعديات واسترداد الأراضي المتعدي عليها، أو التي لم يتم إثبات الجدية بشأن تخصيصها، أو المخالفة لاشتراطات التخصيص.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم شن حملات أسفرت عن إزالة مخالفات بناء بمدن الشروق، والشيخ زايد، وبني سويف الجديدة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وفي السياق ذاته، قال المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن لجنة إزالة المبانى المخالفة تمكنت من تنفيذ قرار إزالة لدور مخالف بأحد العقارات السكنية بالمنطقة السابعة عمارات بالمدينة، لزيادة النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويلها إلى وحدة سكنية، وتمثلت الإزالة فى هدم السقف الخرسانى الخارج عن النسبة القانونية.

كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

وأعلن المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم إيقاف محاولة مخالفة بناء زيادة في غرف السطح للفيلا رقم ٣٣ بكمبوند تيامو سيتي، وذلك بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، وتم التحفظ على المعدات.

وأفاد المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بأن الإدارات المعنية بالجهاز بالتعاون مع مديرية أمن بني سويف، و شرطة التعمير والجهات التنفيذية، قامت بتنفيذ قرارات إزالة ببعض قطع الأراضي السكنية بأحياء المدينة المختلفة (ابني بيتك ١ - ابني بيتك ٢ - الحي الثالث ).

وطالب مسئولو أجهزة المدن الجديدة، أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدين عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.