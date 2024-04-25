عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقيف 93 شخصًا خلال تظاهرة لدعم فلسطين في جامعة بـ«لوس أنجلوس»

صدى البلد

ألقت الشرطة في الولايات المتحدة القبض على عشرات المتظاهرين في جامعة تكساس في أوستن  وجامعة جنوب كاليفورنيا مع اشتداد المظاهرات التي يقودها الطلاب ضد الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة في جميع أنحاء البلاد واقترح رئيس مجلس النواب مايك جونسون استدعاء الحرس الوطني.


وأعلنت الشرطة الأمريكية، توقيف 93 شخصا خلال تظاهرة لدعم فلسطين في جامعة في لوس أنجلوس.


وجاءت الاعتقالات ، في مدينتي أوستن ولوس أنجلوس في الوقت الذي تحدى فيه طلاب جامعتي هارفارد وبراون على الساحل الشرقي التهديدات باتخاذ إجراءات وأقاموا مخيمات تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وتدعو الحركة، التي بدأت في جامعة كولومبيا في نيويورك الأسبوع الماضي، الجامعات إلى قطع العلاقات المالية مع إسرائيل وسحب الاستثمارات من الشركات التي تقول إنها تساعد في حربها الوحشية في غزة. 

وأُستشهد ما لا يقل عن 34,262 فلسطينيًا في الهجمات الاحتلال الإسرائيلية المتوحشة  على القطاع المحاصر منذ 7 أكتوبر، عندما قام مقاتلو حماس بعملية طوفان الأقصى في جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1,139 إسرائيلياً وأسر العشرات.

وكانت الاحتجاجات التي قادها الطلاب سلمية ومحترمة إلى حد كبير، لكنها قوبلت بإجراءات صارمة من العديد من الجامعات وسط مزاعم بمعاداة السامية.

الاحتلال الإسرائيل الاحتجاجات الاستثمارات استثمارات احتلال الاسرائيلي الحرس الوطني الحرب الوحشية الشرطة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

الرئيس السيسي: مصر تعرضت على مدار السنوات الماضية لاختبار جديد استهدف سيناء

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وزير الرياضة : منح مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية حدث عالمي

بعد نفي التعاون السعودي عرض إمام عاشور.. شبانة يفجر مفاجأة صادمة

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب شرق إندونيسيا

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

مع تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة..استقرار أسعار النفط عالمياً

في حماية الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مسيّرة إسرائيلية تستهدف شاحنة بمنطقة دورس قرب مدينة بعلبك شرقي لبنان

نائب مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: على إسرائيل الوفاء بالتزامها وفتح معبر أسدود

الأمم المتحدة: سنعمل على زيادة المساعدات الداخلة إلى غزة عبر مصر

الفصائل الفلسطينية: أمريكا والغرب يتحملان مسئولية عملية الاجتياح البري لمدينة رفح

ترشيحاتنا

زبون سقع.. شوبير: إنبي دفع تمن تصريحاته

الاعتماد والرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

الصحة: 3.5 مليار جنيه لإنجاز 35 مشروعا خلال 10 سنوات في سيناء

شوبير يكشف عن مفاجأة غير متوقعة في قائمة الأهلي أمام مازيمبي

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 6 ساعات .. أعرف الأماكن والمواعيد

مواجهات نارية .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأبيض يليق بك.. ألوان ملابس تساعدك على مقاومة ارتفاع درجة الحرارة

لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض أسعار الدواجن 20 جنيها بسبب النقطة الميتة

سر مكعبات الشاي.. حيل سهلة قبل المكياج لضمان ثباته في الحر

مع تقلب الطقس.. حيل للمساعدة على تهوية المنزل بدون تكييف

فيديو

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ