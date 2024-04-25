توقيف 93 شخصًا خلال تظاهرة لدعم فلسطين في جامعة بـ«لوس أنجلوس»

ألقت الشرطة في الولايات المتحدة القبض على عشرات المتظاهرين في جامعة تكساس في أوستن وجامعة جنوب كاليفورنيا مع اشتداد المظاهرات التي يقودها الطلاب ضد الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة في جميع أنحاء البلاد واقترح رئيس مجلس النواب مايك جونسون استدعاء الحرس الوطني.



وأعلنت الشرطة الأمريكية، توقيف 93 شخصا خلال تظاهرة لدعم فلسطين في جامعة في لوس أنجلوس.



وجاءت الاعتقالات ، في مدينتي أوستن ولوس أنجلوس في الوقت الذي تحدى فيه طلاب جامعتي هارفارد وبراون على الساحل الشرقي التهديدات باتخاذ إجراءات وأقاموا مخيمات تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وتدعو الحركة، التي بدأت في جامعة كولومبيا في نيويورك الأسبوع الماضي، الجامعات إلى قطع العلاقات المالية مع إسرائيل وسحب الاستثمارات من الشركات التي تقول إنها تساعد في حربها الوحشية في غزة.

وأُستشهد ما لا يقل عن 34,262 فلسطينيًا في الهجمات الاحتلال الإسرائيلية المتوحشة على القطاع المحاصر منذ 7 أكتوبر، عندما قام مقاتلو حماس بعملية طوفان الأقصى في جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1,139 إسرائيلياً وأسر العشرات.



وكانت الاحتجاجات التي قادها الطلاب سلمية ومحترمة إلى حد كبير، لكنها قوبلت بإجراءات صارمة من العديد من الجامعات وسط مزاعم بمعاداة السامية.