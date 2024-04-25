شعبة المصورين: وضع ضوابط وأخلاقيات لتغطية الجنازات أمر ضروري

علق عمرو نبيل مؤسس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين على أزمة تصوير جنازات الفنانين، قائلا "يوجد خلط كبير بين المصور الصحفي المحترف وبين ما يعرف باسم صحافة المواطن وبينهم البلوجر ومن يصورون بتليفوناتهم الشخصية".

وقال عمرو نبيل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور": "اللي بيقدم صحافة المواطن ده بيكون مبسوط جدا وهو بيصور شخصيه ما وهو بيصرخ او حزين للغاية على شخص قريب لأنه بيعلي المشاهدات عنده".



وأضاف مؤسس شعبة المصورين الصحفيين "الإعلام بطبعه من أهم العناصر اللي صنعت الفنان والممثل في بدايته بيكون في أمس الحاجه ان صورته تطلع على غلاف او يتكتب خبر عنه".



وأوضح مؤسس شعبة المصورين الصحفيين: الفنان ليس ملك نفسه وإنما ملكا لجماهيره ووجود الأعلام لتغطية الجنازات أمر لا جدال فيه وضروره ليس في مصر فقط بل في العالم اجمع.

وأضاف مؤسس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين: تصوير الجنازات يجب أن يكون بضوابط واخلاقيات، ونتمنى تجريم تصوير مشاهد الدفن نفسها.