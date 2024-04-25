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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد قانون حظر تيك توك بأمريكا.. ماذا سيحدث للتطبيق بعد 9 شهور؟

الرئيس الأمريكي يوقع
الرئيس الأمريكي يوقع قانونا لحظر تيك توك.. ماذا سيحدث بعد 9

أصبح حظر تيك توك TikTok، الآن، أمرا لا مفر منه تقريبا في الولايات المتحدة، حيث وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تشريعا جديدا من شأنه حظر التطبيق الصيني ما لم تبيع الشركة الأم بايت دانس ByteDance ومقرها الصين التطبيق إلى شركة مقرها أمريكا ويديرها موظفون لا علاقة لهم بالصين.

ويحدد توقيع "بايدن" موعدا نهائيا لـ حظر تيك توك في 19 يناير من عام 2025، لقيام "بايت دانس" ببيع أعمالها واستثماراتها بشكل رسمي بالبلاد، قبل يوم واحد من انتهاء فترة رئاسته، لكنه يمكنه تمديد الموعد النهائي لمدة 3 أشهر، في حال امتثلت الشركة الصينية وبدأت في تنفيذ بنود القانون الجديد.

 

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ماذا يحدث بين الولايات المتحدة وتيك توك؟

إلى حد كبير، يعد تطبيق تيك توك مصدر قلق أمني للولايات المتحدة، حيث أعرب السياسيون ومسؤولو إنفاذ القانون والمخابرات الأمريكيون جميعا عن مخاوفهم من أن السلطات الصينية قد تجبر "بايت دانس" على تسليم بيانات من 170 مليون أمريكي يستخدمون TikTok.

وينبع القلق من مجموعة قوانين الأمن القومي الصينية التي تجبر المنظمات على المساعدة في جمع المعلومات الاستخبارية، ولكن منذ ظهور هذه الإدعاءات، نفت مالكة "تيك توك" مرارا وتكرارا مشاركة بيانات المستخدم الأمريكية.

ماذا يحدث بين الولايات المتحدة وتيك توك

ماذا قال الرئيس التنفيذي لـ "تيك توك"؟

قال الرئيس التنفيذي "شو زي تشيو"، في مقطع فيديو نُشر بعد لحظات من توقيع بايدن على مشروع القانون، إن الدستور الأمريكي يقف إلى جانب تيك توك، حيث سعي إلى طمأنة ملايين الأمريكيين من رواد منصته قائلا: "كن مطمئنا، لن نذهب إلى أي مكان".

وأضاف: "الحقائق والدستور في صفنا ونتوقع أن تكون لنا الغلبة مرة أخرى"، مضيفا: "لا تخطئوا، هذا حظر مؤقت مشددا على أن "تيك توك" ستستمر في العمل بينما تتحدى الشركة القيود".

ويشير رد رئيس "تيك توك"، إلى العقبات السابقة التي تغلب عليها تطبيق الفيديو الشهير، الذي تعرض في محاولة مماثلة لحظر استخدامه في ولاية مونتانا، على الرغم من أن الولاية الأمريكية تستأنف هذا الحكم حاليا.

وأوضح أن شركته تخطط للطعن في مشروع القانون هذا أيضا.

@tiktok

Response to TikTok Ban Bill

♬ original sound - TikTok

جو بايدن يستخدم تيك توك؟

صرح مسئول حملة إعادة انتخاب "جو بايدن"، بأن فريقه يخطط للاستمرار في استخدام تيك توك من أجل الترويج للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، قائلا: "يتطلب منا الظهور والالتقاء بالناخبين حيثما كانوا وهذا يشمل الإنترنت، تيك توك هو واحد من العديد من الأماكن التي نتأكد من أن محتوانا يتم رؤيته من قبل الناخبين".

في حين أن منافسه "دونالد ترامب" لم يستخدم "تيك توك" في حملته الدعائية.

وفي الوقت نفسه، لا يعد فريق حملة "بايدن" موظفين حكوميين ولا يتعاملون مع قضايا الأمن القومي، لذا يسمح لهم بتثبيت التطبيق على هواتفهم، كما قال مسؤولو الحملة سابقا.

ونشر حساب حملة بايدن على "تيك توك"، الذي يحمل الاسم @bidenhq، ما يقرب من 120 مقطع فيديو ولديه أكثر من 306000 متابع، وينشر بشكل روتيني مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي الذي وقع على قانون حظر التطبيق بسبب مخاوف مشروعة تتعلق بالأمن القومي.

ومنذ التوقيع على مشروع القانون، علق العديد من المستخدمين على مقاطع فيديو على الحساب يسألون "ماذا عن تيك توك"، وأشاروا إلى المفارقة في نشره على التطبيق الذي حظره للتو.

جو بايدن يستخدم تيك توك؟

على ماذا ينص قانون الولايات المتحدة الجديد؟

تأتي بنود حظر "تيك توك"، ضمن حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، تشمل مساعدة عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ضمن قانون يعرف باسم “قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من الخصوم الأجانب”.
 

ومن شأن هذا التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 بعد 3 أيام فقط من موافقة مجلس النواب عليه، أن يؤدي إلى منع شركة "بايت دانس" الصينية من العمل في السوق الأمريكي، وذلك على غرار نظيرتها “هواوي”، التي وضعتها الحكومة الأمريكية على القائمة السوداء للتجارة في عام 2019، مما منعها من بيع منتجاتها بالبلاد أو التعامل مع الشركات الأمريكية.

ولكن يختلف وضع "بايت دانس" عن “هواوي”، حيث بموجب نصوص القانون الجديد، سيتعين على مالكة “تيك توك” بيع التطبيق في غصون 9 أشهر تبدأ اعتبارا من اقرار “بايدن” للقانون الجديد، وتنهي في شهر يناير 2025، وإلا سيتم إزالة “تيك توك” من متاجر تطبيقات آبل وجوجل في الولايات المتحدة.

ماذا يحدث بين الولايات المتحدة وتيك توك
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