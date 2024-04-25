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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 155 شخصا في فيضانات بتنزانيا

صدى البلد

قال رئيس وزراء تنزانيا قاسم مجاليوا، اليوم الخميس، إن 155 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في تنزانيا بسبب الأمطار الغزيرة المرتبطة بظاهرة النينيو التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية.

وقال للبرلمان إن نحو 200 ألف شخص تضرروا ووقعت أضرار كبيرة في عدة أجزاء من البلاد، حيث دمرت المنازل والبنية التحتية والمحاصيل.

وكثيرا ما يكون لظاهرة النينيو عواقب مدمرة في شرق أفريقيا، وهي المنطقة التي تعرضت بالفعل لصدمات مناخية متكررة.

وفي كينيا، قُتل 13 شخصاً في الفيضانات التي ضربت العاصمة نيروبي هذا الأسبوع، في حين نزح 100 ألف شخص في بوروندي بسبب أشهر من هطول الأمطار المتواصلة.

وقال ماجاليوا للبرلمان في العاصمة التنزانية دودوما إن 'أمطار النينيو الغزيرة المصحوبة برياح قوية وفيضانات وانهيارات أرضية في أجزاء مختلفة من البلاد تسببت في أضرار كبيرة'.

وأضاف أن 'ذلك يشمل الخسائر في الأرواح وتدمير المحاصيل والمنازل وممتلكات المواطنين والبنية التحتية مثل الطرق والجسور والسكك الحديدية'.

ونتيجة لذلك، فقد تأثر أكثر من 51,000 أسرة و200,000 شخص، وقُتل 155 شخصًا، وأصيب حوالي 236 شخصًا، وتأثر أكثر من 10,000 منزل بدرجات متفاوتة'.

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