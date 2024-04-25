عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف جنود الاحتلال في محيط موقع الضهيرة بالصواريخ

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، استهداف ‏انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام: "دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة‏ 3:20 من بعد ظهر اليوم الخميس، ‏انتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

كما أعلن حزب الله في لبنان، في وقت سابق، استهداف مبنى يتواجد فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأوقعوهم بين قتيل ‌‏وجريح.

وأضاف حزب الله في بيانه، أنه استهدف أيضا تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏حرش نطوعة بالأسلحة المناسبة ‌‏وأصابوه إصابة مباشرة.‏ 

حزب الله يقصف موقع رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية

وزير الدفاع الإسرائيلي: القضاء على نصف قادة حزب الله بجنوب لبنان

لبنان الاحتلال الاسرائيلي موقع الضهيرة غزة حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

قرار عاجل بعقد امتحانات الترم الثاني بالمدارس بالتوقيت الصيفي دون تعديل الجداول

موضوعات متعلقة

لا قيمة لها.. حزب الله ينفي المزاعم الإسرائيلية بشأن مقتـ ـل قادته

حزب الله يقصف موقع رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية

وزير الدفاع الإسرائيلي: القضاء على نصف قادة حزب الله بجنوب لبنان

حزب الله يعلن استهداف مبني تواجد به جنود الاحتلال في مستعمرة أفيفيم

حزب الله يقصف مستعمرة شوميرا وموقع الراهب بعشرات الصواريخ

حزب الله يشن هجمات مكثفة على قوات وجنود الاحتلال على الحدود |شاهد

ترشيحاتنا

هل دعوة 40 غريبًا مُستجابة؟ .. الإفتاء توضح الحقيقة

موقف طرابزون التركي من بيع أو إعارة تريزيجيه| تفاصيل

بدّلوا مليون دولار بالمصري.. صدمة في تحريات جريمة 18 موظفا بشركة طيران

لإنهاء أزمة غزة.. أمريكا و17 دولة يصدرون بيانا مشتركا لإطلاق سراح الرهائن

هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟ اعرف آراء الفقهاء

أعوام من الصمود.. كيف نجحت القوات المسلحة في تدمير مخططات أهل الشر بسيناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها ببنطلون جينز ممزق عبر إنستجرام |شاهد

لماذا تناول التفاح يوميا يبقيك بعيدا عن الطبيب؟.. إليك التفاصيل

بالمايوه.. ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

8 فوائد صحية.. تأثير الفلفل الأخضر على الجسم | تفاصيل

فيديو

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ