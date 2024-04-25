حزب الله يعلن استهداف جنود الاحتلال في محيط موقع الضهيرة بالصواريخ

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، استهداف انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام: "دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر اليوم الخميس، انتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
كما أعلن حزب الله في لبنان، في وقت سابق، استهداف مبنى يتواجد فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
وأضاف حزب الله في بيانه، أنه استهدف أيضا تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرش نطوعة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.