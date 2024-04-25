حزب الله يعلن استهداف جنود الاحتلال في محيط موقع الضهيرة بالصواريخ

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، استهداف ‏انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام: "دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة‏ 3:20 من بعد ظهر اليوم الخميس، ‏انتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

كما أعلن حزب الله في لبنان، في وقت سابق، استهداف مبنى يتواجد فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأوقعوهم بين قتيل ‌‏وجريح.

وأضاف حزب الله في بيانه، أنه استهدف أيضا تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏حرش نطوعة بالأسلحة المناسبة ‌‏وأصابوه إصابة مباشرة.‏