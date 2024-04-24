حزب الله يقصف موقع رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية



أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع رويسات العلم في تلال ‎كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية حيث أصابوه إصابة مباشرة.

وبحسب البيان الصادر عن الحزب؛ فأن استهداف موقع ‏رويسات العلم جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وأعلن حزب الله في وقت سابق تنفيذ هجوم جوي بمسيرات استهدفت مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز 621" شمال ‏مدينة عكا.

كما شن حزب الله هجوم جوي بمسيّرات استهدفت مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز 621" شمال ‏مدينة عكا.

فيما دوت صفارات الإنذار ولأول مرة منذ بداية الحرب بالمنطقة من حيفا جنوبًا مرورًا بعكا ونهاريا وانتهاء بطول الحدود الشمالية.

وذكر إعلام إسرائيلي أن أكثر من 200 ألف إسرائيلي في الشمال دخلو الي الملاجئ بعد هجوم شنته 3 طائرات بدون طيار تابعة لحزب الله في المنطقة.