رفقة أسر ياسين .. نيللي كريم تستعرض جمالها| شاهد

شاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها بصور جديدة لها بصحبة أسر ياسين عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت نيللي كريم، مرتديه جاكيت جلد باللون الأسود ذا تصميم بسيط ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نيللي كريم، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نيللي كريم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور نيللي كريم