عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الآثار تعتزم الترويج لـ4 منتجات سياحية لجذب مزيد من الأجانب للمقاصد المصرية

نائب وزير السياحة
نائب وزير السياحة والآثار

شاركت، غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في المؤتمر العلمي الذي نظمته كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية بعنوان "الابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة"  بمدينة العلمين الجديدة، والذى افتتحه الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بمشاركة لفيف من رؤساء ونواب رؤساء وعمداء ووكلاء الجامعات المصرية على مستوي الجمهورية، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمتخصصين في مجال السياحة.

واستهلت نائب الوزير كلمتها  بالتأكيد على أهمية هذا المؤتمر الذي يناقش الابتكار في صناعة السياحة في ظل المتغيرات العالمية المعاصرة، مشيدة بالدور الذى تلعبه الجامعات المصرية في تخريج كوادر متميزة للعمل في القطاع السياحى ومؤكدة على دعم الدولة لصناعة السياحة في مصر لما تمثله من أهمية في الاقتصاد القومى، معربة عن حرصها على حضور مثل هذه المؤتمرات التي تهدف إلى النهوض بمنظومة التعليم السياحي لمواكبة ما يحتاجه القطاع  الخاص من كفاءات في سوق العمل، كما أنها تعد فرصة للتواصل مع أساتذة الجامعات والطلاب وعرض التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر  حتى يتم ربط هذه التطورات بالمناهج العلمية حتى تتماشي مع  تطورات الصناعة.

كما أشادت باختيار مدينة العلمين لإقامة المؤتمر، والتي تعتبر نموذجاً للسياحة المستدامة حيث يمكنها استقبال السائحين على مدار العام لما تمتلكه من مقومات سياحية بالإضافة إلى ما تشهده من أنشطة ثقافية وفنية جاذبة ومتنوعة.

وأشارت إلى النجاح غير المسبوق الذى حققته السياحة المصرية العام الماضى والذى انعكس في أعداد السائحين الذين زاروا مصر خلاله والذى بلغ 14.906 مليون سائح والتي تتجاوز أعداد عام الذروة السياحى 2010، برغم الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، مؤكدة على  أن هذا النجاح يرجع  بشكل أساسى إلى الاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها وزارة السياحة والآثار والتي تهدف إلى تحقيق 30 مليون سائح في عام 2028.

كما تحدثت عن سياسات الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري والتي من بينها التواصل مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران ولا سيما بالأسواق السياحية المستهدفة التي شهدت زيادة في أعداد السائحين الوافدين منها إلى المقصد السياحي المصري، مشيدة بجهود القطاع السياحي الخاص لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري.

وأكدت أيضاً الأستاذة غادة شلبي على حرص الوزارة على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز قطاع السياحة ومواكبة التطور العالمى في مجال السياحة حيث تقوم الوزارة بتنفيذ حملات ترويجية للمقصد المصرى عبر شبكة الانترنت ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعى، علاوة على منح تيسيرات لتأشيرات الدخول لمصر والتي من بينها حصول سائحى 180 دولة على تأشيرة الدخول من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، كما أن الوزارة اتخذت خطوات كبيرة في مجال تطبيق التحول الرقمي في العديد من المحاور السياحية والأثرية.

وأضافت أن الوزارة تسعى لتعزيز مزيد من المنتجات السياحية والترويج لها في مختلف الأسواق مثل مسار رحلة العائلة المقدسة، والسياحة الريفية، وسياحة الطعام، والسياحة الاستشفائية، لافتة إلى أن هذه المنتجات تؤدى إلى تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية حيث أنها تتماشى مع التوجه العالمى للسائحين الذين يرغبون في التواصل المباشر مع المجتمع المحلى أثناء تجربتهم السياحية.

وفى ختام كلمتها، أوضحت نائب الوزير ضرورة ربط المناهج العلمية باحتياجات سوق العمل بما يساهم في تخريج كوادر مؤهلة للعمل بقطاع السياحة مع أهمية دمج الدراسة النظرية والتدريب العملي، مؤكدة على حرص وزارة السياحة والآثار على تطبيق التوصيات والمخرجات التي سوف يثمر عنها المؤتمر والتي تساهم في دعم السياحة المصرية.

التعليم السياحى الدكتور عبد العزيز قنصوه السياحة السياحة المصرية السياحة والاثار السياحة والفنادق العائلة المقدسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

ترشيحاتنا

خلي بالك| تغيير مواعيد بسبب التوقيت الصيفي.. البنوك والطيران وشبكات الاتصالات منها

رئيس شعبة الأسماك بتجارية الإسماعيلية يعلن انخفاض الأسعار بنسبة 30 %

حبس بلوجر شهيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.. ماذا فعلت؟

«محدش يقدر يقرب من الحدود»| مصر تقود جهود التهدئة والإغاثة في غزة.. حقيقة المساعدات الفاسدة.. وهذه تفاصيل “رفح الجديدة”

كيف يكون الحكم على كلمات أهل التصوف؟.. علي جمعة يوضح

احذروا الحملات الوهمية.. نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيرسول .. 5 طرق طبيعية للقضاء على الذباب

بالأحمر الجريء.. بوسي تثير الجدل من حفل زفاف ابنة بدرية طلبة

كيف تحمى نفسك من مشاكل الحر الشديد فى الصيف,, اعرف أهم النصائح

إطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها ببنطلون جينز ممزق عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ