إصابات وكسور.. تفاصيل حادث فيلم The Pickup الجديد

أصدرت شركة Amazon MGM Studios بيانًا يوضح كيفية وقوع حادث خلال تصوير فيلم The Pickup الجديد بطولة إيدي ميرفي.

وجاء في البيان: "لسوء الحظ، لم يسير تسلسل المشهد كما هو مخطط له وأصيب العديد من أفراد الطاقم نتيجة لذلك، ومازلنا في طور جمع الحقائق حول ما حدث ولماذا، ولكن أولا وقبل كل شيء، عقولنا مع المصابون".

وتابع: "إن رفاهية الطاقم بأكمله والممثلين هي أولويتنا الأولى، وسنواصل الإصرار على أعلى معايير السلامة في الصناعة أثناء التصوير".



وبحسب صحيفة The Guardian، شارك مصدر أن الإصابات تراوحت بين سحجات وكدمات سطحية وكسور في العظام، وقال المصدر: "لقد كان حادثًا غريبًا تمامًا، بالرغم من أن المشهد لم يكن معقد أو خطير".

فيلم The Pickup، من إخراج تيم ستوري، ولم يتم تأكيد تاريخ الإصدار بعد، لكن من غير المتوقع أن يتأخر الإنتاج نتيجة للحادث، وفقًا لصحيفة The Guardian.