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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. نجوم الفن تحتفل بعيد تحرير سيناء.. وإيرادات فيلم شقو تتجاوز المليون في عروض السينمات أمس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن محمد رجب و بدرية طلبة:

 

ليلة إضافية ثالثة لـ عبد المجيد عبد الله فى الكويت

أعلنت الشركة المنظمة لحفل عبد المجيد عبد الله فى الأرينا كويت عن تنظيم حفل ثالث يوم 11 مايو القادم، بعد نفاد تذاكر الحفلتين 9 و10 مايو القادم.

ومن المفترض أن يقدم عبد المجيد خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة ومختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التى طرحها مع شركة روتانا الفترة الماضية.
 

منصة شاهد تعرض أول حلقتين من مسلسل البيت بيتي 2

 

عرضت منصة شاهد أول حلقتين من مسلسل البيت بيتي والذى يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر.

وشهدت أول حلقتين من المسلسل دخول كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر فى مغامرة جديدة بوجود فندق مهجور ويحاولوا معرفة تفاصيله وحل اللغز الموجود به.
 

تامر حسني وأنغام يستعدان لإحياء حفل تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية

 

يستعد كل من المطرب تامر حسني والمطربة أنغام لإحياء حفل غنائى مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء.

ومن المفترض أن يقدم كل منهما فقرة غنائية يتم من خلالها غناء مجموعة من أشهر أغانيهما بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية التى تتماشى مع احتفالات عيد تحرير سيناء.
 

حمزة العيلى عن تكريم الراحل أشرف عبد الغفور: ليلة في غاية الرقي

 

أشاد الفنان حمزة العيلى بحفل تكريم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور فى ليلة استثنائية بالمسرح القومي، تحت إشراف الفنان إيهاب فهمي.

وكتب العيلي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ليلة في غاية الرقي لتكريم صاحب السيرة العطرة والتاريخ المشرف الفخم أستاذنا العظيم المحترم أشرف عبد الغفور رحمة الله عليه”.

 

وأضاف: “شكراً لكل القائمين على الفيلم التسجيلي الراقي الذي وثق رحلة أستاذنا الكبير في المسرح والإذاعة والتليفزيون والسينما”.

وتابع: “شكراً لاحترام وتقدير كل من الأستاذ إيهاب فهمي والدكتور أيمن الشيوي، شكراً للدكتور النقيب أشرف زكي والأستاذ الكبير خالد جلال”.

واختتم حديثه قائلا: “كان تكريماً جميلاً للفنانة والنجمة الرائعة الموهوبة ريهام عبد الغفور والأسرة الكريمة”.

 

فى حفل عائلى.. زواج نجل حنان يوسف بطلة مسلسل سفاح الجيزة

 

احتفلت الفنانة حنان يوسف مساء أمس بحفل زفاف ابنها أحمد عصام فى حفل عائلى اقتصر على حضور الأصدقاء المقربين وأفراد العائلتين.

وكان من ضمن الحضور عبد الرحمن محمد والفنان طه الدسوقي والذي تربطهما علاقة صداقة قوية بنجل حنان يوسف والذى يعمل فى الاستاند أب كوميدي وله الكثير من الحفلات مع طه الدسوقي.
 

 

لأول مرة .. أحمد سعد مع تامر عاشور فى حفل بأبو ظبي

 

يستعد كل من  المطرب تامر عاشور وأحمد سعد لإحياء حفل غنائى داخل صالة الإتحاد  بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الحفل يقام يوم 29 من شهر يونيو القادم ويقدم كل منها فقرة غنائية مختلفة بتقديم مجموعة من أشهر أغانيهم القديمة والجديدة.
 

وفاة المطرب مسعد رضوان بالشرقية.. وحلمي عبدالباقي يعلن موعد ومكان تشييع الجثمان

 

أعلن الفنان حلمي عبد الباقى وفاة المطرب مسعد رضوان، عضو نقابة المهن الموسيقية بالشرقية، صباح اليوم الخميس.

وكتب حلمي عبد الباقى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الله يرحمك يا حبيبى ويغفرلك ويسامحك البقاء لله فى الأخ والصديق الغالى الفنان مسعد رضوان ابن بلدى الغالى".

 

وبدأ المطرب الراحل مسعد رضوان مشواره الفني منذ كان طالبًا فى كلية الحقوق بجامعة الزقازيق وكان دائمًا يدخل فى مسابقة الجامعات فى أداء الصوت ودائمًا كان يحصل على المركز الأول.
 

عبد المجيد عبد الله مسلسل البيت بيتي 2 أنغام تامر حسني

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