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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ليلة إضافية ثالثة لـ عبد المجيد عبد الله فى الكويت

عبد المجيد عبدالله
عبد المجيد عبدالله

أعلنت الشركة المنظمة لحفل عبد المجيد عبد الله فى الأرينا كويت عن تنظيم حفل ثالث يوم 11 مايو القادم، بعد نفاد تذاكر الحفلتين 9 و10 مايو القادم.

ومن المفترض أن يقدم عبد المجيد خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة ومختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التى طرحها مع شركة روتانا الفترة الماضية.

 



عبد المجيد عبدالله - أغنية أنا أضحك 

في شهر يونيو الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبد الله، أغنية جديدة له، تحمل اسم “أنا أضحك”، خلال الموسم الصيفي. 

أغنية “أنا أضحك” لـ عبد المجيد عبد الله، من كلمات: تركي، وألحان: طارق محمد، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي. 

أحدث أغاني عبد المجيد عبدالله 

يذكر أنه في ديسمبر 2022، أعلن الفنان عبد المجيد عبد الله، عن أحدث أغانيه التي تحمل اسم «قل شي»، إذ طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -حصريا عبر تطبيق ديزر وأنغامي للموسيقى.

أغنية “قل شي” لـ عبد المجيد عبد الله، من كلمات: خلف الخلف، ألحان: مبهم، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي. 

أغاني عبد المجيد عبد الله الجديدة

وتجاوز الفنان عبد المجيد عبد الله، حاجز الـ مليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “ما عاد يمديني”، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، يوم 9 نوفمبر 2022. 

أغنية “ما عاد يمديني”، لـ عبد المجيد عبد الله، من كلمات خالد المريخي، الحان الموسيقار طلال، توزيع زيد نديم، كمنجات تامر فيضي، جيتار ومندولين صولو احمد روكت، ايقاع سمير القطان، صولو شيلو احمد طه، مكس جاسم محمد، إشراف عام خالد أبو منذر. 

 

أحدث أعمال عبد المجيد عبد الله 

وفي شهر أغسطس عام 2021 الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبد الله، ألبومه الأخير “عالم موازي”، ويضم الألبوم 22 أغنية من إنتاج وتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وتأتي بعد غياب 7 سنوات عن إصدار ألبوم غنائي.

 

تفاصيل ألبوم “عالم موازي” لـ عبد المجيد عبد الله

وتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، أول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك».

 

عبد المجيد عبد الله الأرينا كويت شركة روتانا

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