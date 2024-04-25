وفاة المطرب مسعد رضوان بالشرقية.. وحلمي عبدالباقي يعلن موعد ومكان تشييع الجثمان

أعلن الفنان حلمي عبد الباقى وفاة المطرب مسعد رضوان، عضو نقابة المهن الموسيقية بالشرقية، صباح اليوم الخميس.



وكتب حلمي عبد الباقى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الله يرحمك يا حبيبى ويغفرلك ويسامحك البقاء لله فى الأخ والصديق الغالى الفنان مسعد رضوان ابن بلدى الغالى".

وبدأ المطرب الراحل مسعد رضوان مشواره الفني منذ كان طالبًا فى كلية الحقوق بجامعة الزقازيق وكان دائمًا يدخل فى مسابقة الجامعات فى أداء الصوت ودائمًا كان يحصل على المركز الأول.



ومن المفترض أن يتم تشيع جثمان المطرب الراحل بعد صلاة العصر من داخل مسجد أمير الجيوش ببلبيس.



