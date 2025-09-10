الخارجية الإيرانية: طهران تقدر الدور المصري بشأن برنامجنا النووي

قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، إنّ طهران تقدر الدور المصري، فقد استخدموا جميع مساعيهم الحميدة لتسهيل هذه العملية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا يبرز أهمية القوى والدول الإقليمية في المساعدة على تجاوز الأزمات التي قد تؤثر على استقرار وأمن المنطقة بأكملها.

وحول "الملامح الأساسية للسياسة النووية الإيرانية في ضوء التطورات المحيطة بالاتفاق النووي في الوقت الحاضر"، أوضح في حواره مع سلسبيل سليم مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كان برنامج إيران النووي دائمًا سلميًا، تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقارير متتالية، أثبتت أن إيران لم تنحرف عن الأهداف السلمية".

وتابع: "لذلك، يظل البرنامج النووي الإيراني برنامجًا سلميًا، نحن جزء من معاهدة حظر الانتشار النووي، ونحن ملتزمون باتفاقيات الضمانات، وفي الوقت نفسه، نحن عازمون على التمتع بحقوقنا بموجب المعاهدة، بموجب المادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي".