في كثير من الأحيان، تقع الفتاة في حيرة بين مشاعرها وبين تصرفات الخاطب التي قد لا تبدو متسقة مع كلامه، يقول إنه يُحب، لكنه لا يُقدّم أي خطوة رسمية، يعد كثيرًا، لكنه لا يفي، فما الفرق بين الخاطب الجاد ومن يلعب؟

10 إشارات واضحة تدل أن خاطبك "يلعب بمشاعرك" وليس جادًا في الزواج

إليكِ 10 علامات صريحة إن اجتمعت، فهي مؤشر واضح على أنه ليس جادًا في الزواج، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. يتهرب من التقدم الرسمي

كلما سألتيه عن موعد الزيارة أو الخطبة، يرد: لسّه أو مش جاهز، أو مش وقته، مع تأجيل دائم بلا خطوات فعلية.

2. لا يعرفك على أهله

الخاطب الجاد يفتخر بكِ ويُسرع لتعريفك بعائلته، أما من يُخفيك، أو لا يُشركك في حياته العائلية، فهو لا ينوي الالتزام.

3. يتواصل فقط وقت ما يريد

يختفي أيامًا ثم يعود كأن شيئًا لم يكن. لا يسأل عنك بانتظام، ويعاملك كخيار مؤقت، لا شريكة حياة.

4. يرفض الحديث الجاد عن المستقبل

لا يشاركك خططه بخصوص الزواج، البيت، العمل، أو المسؤوليات. كل شيء عنده بعدين، دون تحديد أو التزام.

5. يطلب أمورًا لا تليق قبل الزواج

إذا كان يضغط عليكِ للخروج بلا هدف، أو لتجاوزات شرعية، فهذه علامة واضحة أنه لا يحترمك ولا ينوي الزواج بك.

6. يتجاهل أهلك ولا يطلب مقابلتهم

الخاطب الجاد يحترم أهل الفتاة ويسعى لنيل رضاهم، أما من لا يريد أي تواصل معهم، فيُخفي نيته الحقيقية.

7. يعدك كثيرًا ولا ينفذ شيئًا

كل شيء عنده قريب، وهعمل ، وهخطبك قريب، لكنه لا يتحرك فعليًا ولا يفي بوعوده.

8. يلومك إذا سألتيه عن الجدية

يصفك بأنك ثقيلة، أو مستعجلة، أو"مش واثقة فيه عندما تسألين عن نواياه، بدل أن يطمئنك بوضوح.

9. لا يظهر أي استعداد لتحمل المسؤولية

لا يتحدث عن العمل، أو الاستقرار، أو بناء حياة. يعيش حياته كأن لا التزام في الأفق.

10. يُشعرك دائمًا أنكِ أنتِ السبب

يرمي اللوم عليكِ إن حدث خلاف، أو ينسحب بسهولة عند أول اختلاف، يهرب بدل أن يصلح، ويتهمك بدل أن يتحمّل.