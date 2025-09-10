مصطفى الفقي: إسرائيل تتجنب مواجهة مصر.. والقاهرة قوة عاقلة في محيط مضطرب

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن إسرائيل لا ترغب في الدخول في مواجهة مباشرة مع مصر، موضحًا أن القاهرة تُعد قوة عاقلة في منطقة تعاني من الاضطراب، وتتعامل مع القضايا الإقليمية بحكمة وتروٍّ. وأضاف أن من أبرز الأسباب التي تدفع تل أبيب لتجنّب التصعيد مع مصر، هو أن القاهرة لا تحتضن عناصر متطرفة من حركة حماس.

الفقي: من لا يدافع عن الشرف العربي الآن سيندم كثيراً

وخلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على شاشة "MBC مصر"، شدد الفقي على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرك طبيعة الدور المصري المتزن، مضيفًا: "مصر ليست دولة منفلتة أو تفاعلية، بل تدرس الأمور جيدًا قبل التحرك". وتابع محذرًا: "من لا يدافع الآن عن الشرف العربي سيندم كثيرًا".

استهداف قطر رسالة تهديد للجميع

أشار الفقي إلى أن المرحلة الراهنة تُعد "خروجًا على كل المألوف"، خاصة بعد استهداف إسرائيل لوفد من حركة حماس أثناء وجوده في قطر، الدولة التي تبذل جهودًا كبيرة من أجل التهدئة والتسوية. واعتبر أن هذا الاستهداف بمثابة "جرس إنذار"، مضيفًا: "لقد انكشف الغطاء، وأصبح كل شيء عاريًا".

لا حرب إقليمية.. بل تصعيد محسوب

واختتم الفقي حديثه بالتأكيد على أن ما يجري في المنطقة لا يُعد تحولاً نحو حرب إقليمية شاملة، بل هو تصعيد جديد في مسار الصراع العربي الفلسطيني، وأن إسرائيل تسعى من خلاله لتخويف دول المنطقة وتأكيد قدرتها على الوصول إلى أي مكان.