الخارجية الإيرانية: طهران تقدر الدور المصري بشأن برنامجنا النووي
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفيي أبنوب المركزي والمبرة للتأمين الصحي بأسيوط
تباطؤ التضخم السنوي في مصر إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو
ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.2% لشهر أغسطس 2025
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف
الطائرة الأولى من صفقة مصر للطيران الجديدة مع إيرباص تظهر بفرنسا.. شاهد
إسرائيل تتحدى واشنطن وتبرر اغتيال قادة حماس في الدوحة أمام مجلس الأمن
الغارة الإسرائيلية على الدوحة.. تحول خطير في قواعد الاشتباك يهدد الوساطة القطرية واستقرار المنطقة
مصطفى الفقي: إسرائيل تتجنب مواجهة مصر.. والقاهرة قوة عاقلة في محيط مضطرب
إيران تشكر مصر على دورها في إنجاح اتفاقها مع وكالة الطاقة الذرية
الخارجية الإيرانية: مصر استخدمت جميع مساعيها لتسهيل التوصل لاتفاق القاهرة
مصطفى الفقي: إسرائيل تتجنب مواجهة مصر.. والقاهرة قوة عاقلة في محيط مضطرب

منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن إسرائيل لا ترغب في الدخول في مواجهة مباشرة مع مصر، موضحًا أن القاهرة تُعد قوة عاقلة في منطقة تعاني من الاضطراب، وتتعامل مع القضايا الإقليمية بحكمة وتروٍّ. وأضاف أن من أبرز الأسباب التي تدفع تل أبيب لتجنّب التصعيد مع مصر، هو أن القاهرة لا تحتضن عناصر متطرفة من حركة حماس.

الفقي: من لا يدافع عن الشرف العربي الآن سيندم كثيراً

وخلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على شاشة "MBC مصر"، شدد الفقي على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرك طبيعة الدور المصري المتزن، مضيفًا: "مصر ليست دولة منفلتة أو تفاعلية، بل تدرس الأمور جيدًا قبل التحرك". وتابع محذرًا: "من لا يدافع الآن عن الشرف العربي سيندم كثيرًا".

استهداف قطر رسالة تهديد للجميع

أشار الفقي إلى أن المرحلة الراهنة تُعد "خروجًا على كل المألوف"، خاصة بعد استهداف إسرائيل لوفد من حركة حماس أثناء وجوده في قطر، الدولة التي تبذل جهودًا كبيرة من أجل التهدئة والتسوية. واعتبر أن هذا الاستهداف بمثابة "جرس إنذار"، مضيفًا: "لقد انكشف الغطاء، وأصبح كل شيء عاريًا".

لا حرب إقليمية.. بل تصعيد محسوب

واختتم الفقي حديثه بالتأكيد على أن ما يجري في المنطقة لا يُعد تحولاً نحو حرب إقليمية شاملة، بل هو تصعيد جديد في مسار الصراع العربي الفلسطيني، وأن إسرائيل تسعى من خلاله لتخويف دول المنطقة وتأكيد قدرتها على الوصول إلى أي مكان.

