نجم «أوفييدو الإسباني».. محمد عبدالواحد: هيثم حسن سينضم لمعسكر المنتخب المقبل

أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام لمنتخب مصر، أن هناك تواصلاً مع هيثم حسن، لاعب فريق أوفييدو الإسباني، من أجل تواجده في المعسكر المقبل لمنتخب مصر.

وقال عبد الواحد في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: "هيثم حسن لاعب أوفييدو الإسباني سيتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل، وإبراهيم حسن يعمل على إنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة باللاعب."

وأضاف: "هناك تواصل مع اللاعب هيثم حسن، واللاعب سينضم لمعسكر المنتخب قريبًا، وهناك تواصل مع جميع اللاعبين مزدوجي الجنسية."

وواصل: "وفاضل تكة واحدة على التأهل، ولاعبي بوركينا فاسو أشادوا بلاعبي منتخب مصر، والتعادل ليس في صالحهم، ولكن لم نتأهل رسميًا بعد. مازال أمامنا مباراتان هامتان، ولم نلعب على التعادل أمام بوركينا فاسو، وكل مباراة لها ظروفها. لم نكن محظوظين أمام بوركينا فاسو بسبب حالة الطقس."

وتابع: “وما الفائدة في فتح الملعب واستقبال أهداف وخسرنا في النهاية، ماذا كان سيحدث وقتها؟ لم نشعر بالتربص من البعض، ولكن الجهاز كامل مصري، ونحظى بدعم الجميع، رغم وجود انتقادات، ولكن الانتقادات السلبية غير مقبولة.. نحن لم ننظر لهذه الأشياء ونقدّم مستوى جيدًا مع المنتخب حتى هذه اللحظة”.