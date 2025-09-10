عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب شريك في جرائم نتنياهو

قال مالك فرانسيس، السياسي الأمريكي وعضو الحزب الجمهوري، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأسف، كما يعلم الجميع، يتحدث كثيرًا لكنه لا يفي بوعوده، فهو أسير الدولة الصهيونية، حيث يقرر مجرم الحرب نتنياهو ما يفعل، وترامب والحزب الجمهوري المتطرف في الكونجرس جميعهم أصدقاء لإسرائيل".

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية": "لا ننسى أن ترامب هو من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومنح هضبة الجولان السورية لإسرائيل، نحن لا نستطيع التعامل مع رئيس متقلب المزاج، كما قلت سابقًا، الحل يجب أن يأتي من الدول العربية، وخاصة الدول التي لديها معاهدات سلام مع إسرائيل".

وأوضح فرانسيس أن "العدو الصهيوني يهاجم الدولة القطرية اليوم، وكلنا ننتقد ولكن لا يوجد حل سوى تعليق العلاقات الدبلوماسية وإغلاق السفارات الإسرائيلية في كل الدول".

وعن السلوك الأمريكي في ظل المفاوضات التي قادت لوقف إطلاق النار والتي تم التراجع عنها لاحقًا، أجاب: "معظم الجمهوريين المؤيدين لترامب هم أصدقاء لإسرائيل، واللوبي الصهيوني يسيطر على الكونجرس، ولا يجرؤ أي جمهوري على اتخاذ موقف ضد إسرائيل، واشنطن محتلة من قبل اللوبي الصهيوني، وترامب وعد بوقف الحروب لكنه لم يفعل، فالحرب مستمرة في أوكرانيا والعديد من الدول".

وتابع فرانسيس: "ترامب مجرم حرب لأنه يدعم مجرم الحرب نتنياهو، الذي يمد إسرائيل بالسلاح والمال، ويدافع عنها في الأمم المتحدة باستخدام الفيتو، نحن نواجه مشكلة حقيقية، ولا يوجد لدينا لوبي قوي في واشنطن للدفاع عن العرب".

