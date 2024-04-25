أول مايو.. أحمد حاتم يتصدر بوستر فيلم السرب| شاهد

طرحت شركة سينرجى فيلمز بوستر فيلم السرب، وتصدر الغلاف الفنان أحمد حاتم.

وأعلنت عن موعد عرض الفيلم ١ مايو بجميع دور العرض في مصر.

ومن المقرر ان يطرح الفيلم الذي يسرد أحداثا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.