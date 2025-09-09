مدير جديد لإدارة تنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة بتضامن الغربية

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال لجنة القيادات بديوان عام المحافظة، لاختيار شاغل وظيفة مدير الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعي، في خطوة تعكس اهتمام الدولة والمحافظة بانتقاء قيادات تمتلك الكفاءة والرؤية والقدرة على قيادة الملفات المجتمعية والتنموية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

توجيهات محافظ الغربية

وشهدت اللجنة، التي انعقدت بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، والمستشار القانوني، إلى جانب مديري مديريات التنظيم والإدارة، التربية والتعليم، الطب البيطري، والعمل.، مناقشات موسعة مع المتقدمين، تم خلالها طرح رؤاهم المستقبلية لتطوير عمل الإدارة، وآلياتهم لدعم قضايا المرأة وتمكينها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل دور المجتمعات المحلية في المشاركة الفعالة بعملية التنمية، بما يحقق التكامل مع رؤية مصر 2030 م.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تتبنى منهجًا راسخًا يقوم على الشفافية والموضوعية في اختيار القيادات، مشددًا على أن الوظائف ذات البعد المجتمعي تتطلب قيادات متميزة قادرة على التفاعل المباشر مع احتياجات الناس، وتحويل الخطط والسياسات إلى نتائج ملموسة تعزز العدالة الاجتماعية وتحسن من جودة الحياة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن تمكين المرأة يأتي في مقدمة أولويات الدولة والمحافظة، ليس فقط باعتباره حقًا أصيلًا للمرأة، وإنما أيضًا باعتباره مدخلًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أن الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة سيكون لها دور محوري في إطلاق برامج نوعية لدعم المرأة في سوق العمل، وتعزيز مشاركتها المجتمعية، وتبني مبادرات محلية تفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والمراكز.

دعم اللجنة العامة

واختتم المحافظ أعمال اللجنة بالتأكيد على أن اختيار القيادات يتم بعناية فائقة وبمسؤولية وطنية، إدراكًا لأهمية الدور الذي تلعبه هذه المواقع التنفيذية في خدمة المجتمع، وصناعة مستقبل أفضل للمواطن المصري، وبما يجسد توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث قادر على الإنجاز ومواكب للتحديات.