رئيس البحوث الزراعية يتفقد محطة بحوث الإسماعيلية لمتابعة العمل ورفع كفاءة الأصول

زار، اليوم الخميس، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، محطة بحوث الإسماعيلية، بمرافقة الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ومسئولي المحطة، تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة سير العمل في المحطة البحثية ورفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة لتعظيم الإستفادة منها وتحقيق أهدافها المرجوة.

وشملت الزيارة تفقد برنامج الخضر وبرنامج تقاوي البصل والزيتون والصوب الزراعية والأصول التابعة للمحطة وكذلك لقاء الباحثين والعاملين بها.

المتابعة الميدانية

وقال "عبدالعظيم" إن هذه الجولات تستهدف المتابعة الميدانية لسير العمل على أرض الواقع تنفيذا لتوجهيات وزير الزراعة، مشيرا إلى استمرار هذه الزيارات إلى كل المحطات البحثية وكذلك الإدارات التابعة لمركز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية