الشهداء أحياء.. عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان والدفاع عنه واجب الجميع

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن حب الأوطان والدفاع عنها من الإيمان، لافتًا إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحب وطنه.

عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان

وتابع العالم الأزهري، خلال تصريحات له اليوم الخميس: "الحفاظ على الوطن واجب شرعي، حتى من قتل دون أهله فهو شهيد، والإسلام يحث على الدفاع عن الوطن حتى ولو بالضحية وبالحياة، وبقول لأهالي الشهداء يكفى إن أولادكم أحياء عند ربهم".

وأضاف: "الحفاظ على الوطن واجب على الجميع صغيرًا كبيرًا أو رجل أو إمرأة، البعض فاكر إن الدفاع عن الوطن يكون من خلال الجيش، لكن كل منا يدافع عن وطنه بطريقته وفى مجاله، كل من يخلص فى عمله سواء العالم والمعلم والطبيب والمهندس، وخلافه، كل منا يخدم ويدافع عن وطنه بإتقانه لعمله".

كل حبة رمل في سيناء تحكي قصة شهيد

فيما أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية أرض الفيروز، سيناء التي سمعت حديث الله سبحانه وتعالى مع نبيه موسى عليه السلام، ومرّ عليها النبيين والصالحين، والأولياء المقربين، وشهدت انتصارات كثيرة، ورويت بدماء آلاف الشهداء من الوطن.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن كل حبة رمل في سيناء تحكي قصة شهيد ضحى بحياته من أجل حماية هذه الأرض.

ولفت إلى أن احتفال الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعيد تحرير سيناء، دليل على أن مصر لن تفرط في حبة رمل من سيناء ولا تملك حق التفريط فيها؛ لأنها ملك لكل شهيد ضحى بحياته، وحرم منه أهله من أجل أن تبقى سيناء حرة مستقلة، مؤكدًا أن مصر تتذكر شهدائها كل عام بالترحم والاحترام والتوقير.