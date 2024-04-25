عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية إيكواس

ارشيفي
ارشيفي

أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد العطاف، محادثات مع رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، (ايكواس) عمر توراي الذي يزور الجزائر. 

ووفق البيان الصادر عن الخارحية الجزائرية؛ سمح اللقاء بتبادل الرؤى والتحاليل بشأن التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها منطقة الساحل الصحراوي. 

وأشار البيان الى ان هذه الزيارة تندرج،  في إطار "تقاليد الحوار والتشاور بين الجزائر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس)، حول المسائل والقضايا التي تخص فضاءهما المشترك".

وسمح اللقاء بـ"تبادل الرؤى والتحاليل بشأن التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة"، وكذا "بحث سبل تعزيز التنسيق البيني بغرض مجابهة مختلف التحديات المشتركة التي تواجه دول وشعوب المنطقة".

وكانت علاقات الجزائر مع منظمة إكواس، شهدت حركية منتصف العام الماضي في أعقاب الانقلاب الذي جرى في النيجر على الرئيس محمد بازوم وما تلاه من محاولات تدخل عسكري في المنطقة.

وأجرى العطاف في تلك الفترة جولات لعدة بلدان في منظمة إيكواس، تهدف لتفضيل الحل السياسي في النيجر بدل التلويح بالخيار العسكري الذي كانت دول إيكواس تحضر له.

وترتبط الجزائر بمصالح مع دول إيكواس، خاصة نيجيريا التي تربطها بها اتفاقيات اقتصادية أبرزها إنشاء أنبوب غاز يربط البلدين وتكون غايته التصدير لأوروبا.

وفي وقت سابق؛ أعلنت ثلاث دول هي النيجر ومالي وبوركينا فاسو انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، متهمة المجموعة بالابتعاد عن المثل العليا التي أسست عليها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

السعودية تسمح لمواطني هذه الدولة بدخول أراضيها بدون تأشيرة

النور مش هيقطع في بيتك بعد النهارده.. اعرف سعر جهاز مانع انقطاع الكهرباء

مصرع طفلين وإصابة بنت فى التجمع.. الأب: رجعت من شغلي وفوجئت بالحريق

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: نجاة فريقنا بغزة بعد قصف بالقرب من موقع الرصيف البحري

النائبة غادة عجمي: أطالب بمد مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج

نائبة: المصريون في الخارج يساهمون في دعم الاقتصاد المصري بقوة

ملك الأردن يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

لكبح التضخم.. خبير اقتصادي : أتوقع زيادة سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل

برنامج الأغذية العالمي: ما زلنا نتجه نحو المجاعة في شمال قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جريء .. ريا أبي راشد تثير الجدل بظهور مثير

من غير سيلكون .. إعادة بناء الثدي بخلايا طبيعية يعيد الأمل للنساء

رفقة أسر ياسين .. نيللي كريم تستعرض جمالها| شاهد

بدون بيرسول .. 5 طرق طبيعية للقضاء على الذباب

فيديو

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ