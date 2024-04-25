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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

منح الدارسين شهادات مزورة.. القبض على مدير كيان تعليمي وهمي بأسيوط

صدى البلد

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة أسيوط) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين دورات تعليمية وشهادات "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى .

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (شهادات دراسية "مقلدة" – شهادات إجتياز دورات منسوب صدورها للأكاديمية - كتب دراسية مختلفة – بيان تقديرات منسوب لعدة جامعات "مزور" - كارنيهات دراسية – مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية – 2 أكلاشية– جهاز حاسب آلى "مُحمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الجريمة المنظمة الشركات والمؤسسات النصب والاحتيال دون ترخيص وزارة الداخلية

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