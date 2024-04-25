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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بمركز ميت غمر بالدقهلية.

 
تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا من مأمور مركز شرطة ميت غمر،  بانقلاب سيارة ميكروباص  وسقوطها بمياه ترعة الرياح التوفيقي ووجود ضحايا بطريق ميت غمر.


انتقل ضباط  مباحث المركز شرطة ميت غمر وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص  تبين اصطدام سيارة ميكروباص بشجرة وسقوطها بإحدى الترع أمام قرية المعصرة التابعة لمركز ميت غمر. 


تم انتشال جثمان شخصين  فيما أصيب 7 آخرون  وتم نقلهم لمستشفى ميت غمر.

 
حيث تبين أن  سبب الحادث انفجار الإطار مما أدى إلى انقلاب السيارة على جسر الترعة والاصطدام بشجرة، ومازال الإنقاذ النهري يقومون بالبحث عن ضحايا.

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة. 

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