برئاسة محمد جبران.. وفد عمال مصر يصل بغداد للمشاركة بمؤتمر العمل العربي

استقبل ستار دنبوس براك، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، المشارك في أعمال الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد.

يشارك بالمؤتمر 350 مشاركاً ومشاركة من الوزراء، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة في جمهورية العراق.

مؤتمر العمل العربي

وأثنى محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال لوفد اتحاد عمال مصر وكافة الوفود العربية المشاركة بالمؤتمر.

وأعرب جبران عن سعادته بما يتضمنه جدول الأعمال من موضوعات هامة تستهدف التنمية المستدامة في الدول العربية من خلال أسواق عمل منتجة.

وقال جبران إن الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي تهتم بشروط العمل اللائق وكيفية توفير فرص عمل عادلة ومنصفة ، وهو ما يتزامن مع رؤية القيادة السياسية في مصر والتي تعمل على تحقيق أجور عادلة للعاملين واتخذت عددا من الإجراءات من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية وأبرزها توحيد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاعين العام والخاص من أول مايو بقيمة 6000 جنيه، وهو ما يؤكد توحيد الرؤى بين الدول العربية فيما يخص ملف العمل والعمال.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، إن من أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر ما يتعلق بأسواق العمل ، تحت عنوان "نحو أسواق عمل منتجة ومستدامة في المنطقة العربية".

وأضاف أن المؤتمر يناقش من خلال هذه الرؤية، التحديات ويقترح مجموعة من السياسات والآليات لتعزيز الانتقال نحو أسواق عمل منتجة ومستدامة.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يستعرض ، أساسيات ومبادئ العمل المنتج، للتأكيد على دور التعليم والتدريب في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما يسعى المؤتمر، الى فتح آفاق جديدة للنقاش حول كيفية توفير فرص عمل عادلة ومنصفة في الاقتصاد الرقمي، و "شروط العمل اللائق للشباب بالمنصات الرقمية "التحديات والتطلعات".

وتجري المناقشات حول أهمية المنصات الرقمية في توفير فرص العمل، مسلطاً الضوء على خصائص الاقتصاد الرقمي، وضرورة التمكين الرقمي وتطوير المهارات اللازمة للتحول الرقمي.

يضم وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران كلا من : عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام والنائب خالد عيش نائب رئيس الاتحاد، وعيد مرسال الأمين العام، وهشام المهيري نائب رئيس الاتحاد ، وهشام رضوان أمين صندوق الاتحاد ، ومجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد ، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، والكيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات ، والمستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة ، وأحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية ، وأشرف الدوكار أمين الصندوق المساعد ورئيس نقابة العاملين بالنقل البري ، وسولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك ، وعايدة محيي الدين سكرتير المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وسامي رزق الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالزراعة ، وإسماعيل صبري رئيس الشئون القانونية والمستشار القانوني لاتحاد العمال.