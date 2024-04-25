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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس السيادة يتعهد بإعادة نقل بترول الجنوب عبر الأراضي السودانية

ارشيفي
ارشيفي

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي المشرف على قطاع النفط، مالك عقار اير عزم الحكومة على تجاوز كافة العقبات والتحديات التي تواجه  نقل خام دولة الجنوب عبر الأراضي السودانية حتي تعود عمليات النقل الي سيرتها الأولي وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. 

واثني عقار-  في بيان له - خلال زيارته التفقدية  لميناء بشاير ٢ علي الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملين بالميناء  والتي مكنت من المحافظة  علي سير العمل بصورة جيدة بالمنشأة رغم المشاكل والتعقيدات الكبيرة التي فرضتها الحرب علي الواقع السياسي والاقتصادي بالبلاد. 

واطّلع خلال الزيارة على مجمل الأوضاع فيما يلي خطوط الانابيب وحجم عمليات التخريب التي تعرضت لها وكافة العقبات التي تواجه نقل نفط دولة الجنوب والحلول المقترحة لتجاوزها. 

من جانبه أشار وزير النفط المكلف محي الدين نعيم محمد سعيد إلى أهمية وحيوية خط نقل  بترول دولة الجنوب لتحقيق المصالح المشتركة والحفاظ علي اقتصاد البلدين. 

وقال  أن هم الوزارة الأول هو إصلاح التخريب الذي طال خطوط الانابيب لافتا إلى وجود خطط بديلة للدولة وجاهزة في حالة انتهاء الحرب في اي وقت ونعمل الان علي خطة المسار السريع.

كما بين مدير شركة بشاير لخطوط الانابيب الناقلة لخام دولة الجنوب  المهندس ابراهيم ادم يعقوب  ان الغرض من زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الوقوف على سير العمل في إعادة تشغيل خطوط الانابيب وتذليل كافة العقبات التي فرضتها الحرب علي تصدير نفط الجنوب. 

وأكد أن الشركة قطعت شوطا كبيرا في معالجة الأضرار التي أصابت خط الانابيب وان الشركة ستعلن في القريب العاجل جاهزية الخط لإعادة ضخ نفط دولة الجنوب. 

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