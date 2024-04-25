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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بمناسبة انطلاق الدورة 10.. القائمون على الإسكندرية للفيلم القصير يستعرضون مراحل تطوره

صدى البلد

بدأ منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة  برئاسة المخرج محمد محمود ، والمقام علي أوبرا سيد درويش بالإسكندرية .


وخلال الحفل عرض القائمون علي المهرجان فيديو وضحوا فيه مراحل تطور المهرجان منذ انطلاق أولي دورات وحتي الدورة الحالية.

وأوضح كل من رئيس المهرجان محمد محمود ومديره محمد سعدون ومديره الفني موني محمود عن الصعاب التي واجهوها من أجل خروج المهرجان واستمراره علي مدار 10 دورات ، كما وجهوا الشكر للعاملين معهم.

وكانت قد اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، برئاسة المخرج محمد محمود تشكيل لجنة تحكيم دولية تضم 5 مبدعات، لتصبح لجنة نسائية خالصة تتوج الدورة العاشرة.

المهرجان تقام فعالياته في الفترة من 25 وتستمر حتى 30 من شهر إبريل الجاري، وتتسع قائمة الأفلام لتشمل تشكيلة مختارة من أهم الإنتاجات العالمية والإقليمية والمصرية التي شاركت في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، بجانب محاولة استكشاف أصوات جديدة من المواهب، وتتشكل لجنة تحكيمه الدولية من: نجوى نجار، كاتبة - مخرجة فلسطينية  وناديا عليوات، منتجة و كاتبة سيناريو أردنية ، والفنانة كندة علوش ، والمخرجة كوثر يونس وليلى بالرحومة من تونس
وهي جامعية في اختصاص السينما.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

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