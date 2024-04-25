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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. طيران مسير أمريكي يجوب سماء العاصمة بغداد

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام عراقية بأنه تم رصد طيران مسير أمريكي يجوب سماء العاصمة العراقية بغداد.

وكان طيران الجيش العراقي في وقت سابق استهدف أوكار عصابات داعش الارهابية ضمن سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى ومقتل عدد من الارهابيين.

وكانت مديرية المخابرات العسكرية في العراق، أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمال العراق.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق في بيان لها، إن القوات العراقية تمكنت من القبض على 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي المطلوبين وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وذلك استنادا إلى معلومات دقيقة.

وأوضحت الاستخبارات العراقية في بيانها، أن عناصر داعش المقبوض عليهم اعترفوا خلال التحقيق معهم بالانتماء لتنظيم داعش، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة.

كما كشف مصدر أمني عراقي، تفاصيل إلقاء القبض على زوجتي وابنة ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي.

ونقلت صحيفة بغداد اليوم عن المصدر الأمني العراقي؛ أن الدور المهم والأبرز كان من خلال المتابعة المخابراتية وكشف أهم الخيوط، حيث تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض على زوجتي زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي وابنته".

وقال المصدر أيضا: "عملية القبض والاسترداد تمت من احدى الدول المجاورة للعراق، وتمكن الجهاز من التوصل الى هوياتهن وأماكن اختبائهن ولديهن جنسيات غير عراقية".

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