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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سلوى محمد علي تسلم سيد رجب تكريمه من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

صدى البلد

سلمت الفنانة سلوى محمد علي الفنان القدير سيد رجب جائزة من مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير عن مجمل مشواره الفن .

ووجه الفنان سيد رجب الشكر إلى إدارة المهرجان والجمهور السكندري على هذا التكريم ، مؤكدًا ان معرفة مستوي اي عمل سينمائي يكون بعد عرضه في الاسكندرية .

وكانت قد اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، برئاسة المخرج محمد محمود تشكيل لجنة تحكيم دولية تضم 5 مبدعات، لتصبح لجنة نسائية خالصة تتوج الدورة العاشرة.

المهرجان تقام فعالياته في الفترة من 25 وتستمر حتى 30 من شهر إبريل الجاري، وتتسع قائمة الأفلام لتشمل تشكيلة مختارة من أهم الإنتاجات العالمية والإقليمية والمصرية التي شاركت في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، بجانب محاولة استكشاف أصوات جديدة من المواهب، وتتشكل لجنة تحكيمه الدولية من: نجوى نجار، كاتبة - مخرجة فلسطينية  و ناديا عليوات، منتجة و كاتبة سيناريو أردنية ، والفنانة كندة علوش ، والمخرجة كوثر يونس وليلى بالرحومة من تونس
وهي جامعية في اختصاص السينما.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

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