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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. قطع المياه عن مدينة نجع حمادي وقرية الدرب بقنا 12 ساعة

شركة مياه قنا
شركة مياه قنا


 

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، قطع مياه الشرب عن مدينة نجع حمادى وقرية الدرب، غداً الجمعة الموافق ٢٦ ابريل ٢٠٢٤ وحتى صباح السبت الموافق ٢٧ ابريل ٢٠٢٤.

 

وأوضح بيان شركة مياه قنا ، بأن قطع المياه سوف يستمر لمدة ١٢ ساعة، تبدأ من الخامسة مساء الجمعة، حتى الخامسة صباح السبت.

 

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وأشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أن قطع المياه، نتيجة أعمال إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية لمدينة نجع حمادى، ما يستدعى قطع المياه عن مدينة نجع حمادى وقرية الدرب.

وأهابت شركة مياه قنا ، فى بيانها،  بالمواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطنى المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال فترة العمل المذكورة، ومحاولة عدم صرف كميات مياه كبيرة لعدم الضغط على محطات الصرف الصحى الفرعية و الانتهاء من الأعمال فى التوقيت المخطط له.

 

كما حددت شركة مياه قنا ، أرقام للاستفسار والشكاوى، تضمنت الاتصال على" الخط الساخن ١٢٥ ، أو رقم ٠١٢٧٥١١٨٢٢٥ ، أو رقم ٠١٠١٢٦٤٦٩٧٦ ".

 

قنا نجع حمادى وقرية الدرب قطع مياه الشرب شركة مياه الشرب

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