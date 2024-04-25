مستشار بأكاديمية ناصر: الدولة تخطط لتوطين 6 ملايين مصري في سيناء

قال اللواء دكتور محمد زكي الألفي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الدولة المصرية تخطط لتوطين 6 ملايين مصري في سيناء لتعميرها، وذلك بعد أن أنفقت 650 مليار جنيه مصري لدعم هذا الاتجاه وتنميته.

وأضاف محمد زكي الألفي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أبناء سيناء قدموا دعما قويا للجيش المصري خلال حرب أكتوبر ولا يمكن لأحد أن يقلل من مدى الدور الوطني الذي لعبه أهالي سيناء الأبطال في تلك المرحلة.

تحرير سيناء

وتابع المستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن معركة تحرير سيناء مرت بعدد من المراحل، أولها كانت حرب الألف يوم أو الاستنزاف واحتاجت هذه الحرب على جهود كبيرة جدا خاصة بعد خروج القوات المسلحة من نكسة 67، وكان الجيش المصري يحتاج إلى دعم من كافة الاتجاهات بداية من إعادة الهيكلة والتنظيم والتسليح والتدريب وإعادة الروح المعنوية.