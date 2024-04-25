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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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5 ملايين فدان.. الشيخ علي فريج: سيناء ستكون قاطرة التنمية وسلة الغذاء في مصر

الشيخ على فريج، رئيس
الشيخ على فريج، رئيس مجلس الشيوخ العربية في سيناء

أكد الشيخ على فريج، رئيس مجلس الشيوخ العربية في سيناء، أنه من الممكن أن تكون سيناء قاطرة التنمية وسلة الغذاء في مصر، مشيرا إلى أن بها حاليا 5 ملايين فدان، ومن الممكن أن تكون دلتا لمصر.

 

وقال علي فريج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، إن  النظرية الاستراتيجية لسيناء مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، تغيرت تماما، مؤكدا أن النظرة دائما كانت لسيناء عبر مر العصور أنها صحراء جرداء.

 

وتابع رئيس مجلس الشيوخ العربية في سيناء، أن سيناء دائما ما كانت البوابة التي يأتي منها الخطر لمصر، كذلك كل الجيوش المعادية كانت تحاول غزو مصر عن طريق تلك البوابة، ولكنها الآن تشهد عمليات تنمية شاملة.

سيناء مصر مجلس الشيوخ العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي صحراء

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