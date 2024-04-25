5 ملايين فدان.. الشيخ علي فريج: سيناء ستكون قاطرة التنمية وسلة الغذاء في مصر

أكد الشيخ على فريج، رئيس مجلس الشيوخ العربية في سيناء، أنه من الممكن أن تكون سيناء قاطرة التنمية وسلة الغذاء في مصر، مشيرا إلى أن بها حاليا 5 ملايين فدان، ومن الممكن أن تكون دلتا لمصر.

وقال علي فريج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، إن النظرية الاستراتيجية لسيناء مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، تغيرت تماما، مؤكدا أن النظرة دائما كانت لسيناء عبر مر العصور أنها صحراء جرداء.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ العربية في سيناء، أن سيناء دائما ما كانت البوابة التي يأتي منها الخطر لمصر، كذلك كل الجيوش المعادية كانت تحاول غزو مصر عن طريق تلك البوابة، ولكنها الآن تشهد عمليات تنمية شاملة.