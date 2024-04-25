رئيس "شئون القبائل": كتبنا سيناريو يوثق بطولات أهالي سيناء في حرب أكتوبر

قال اللواء أحمد زغلول، رئيس جهاز شئون القبائل السابق بالمخابرات الحربية السابق، إنه تم الانتهاء من كتابة سيناريو يوثق بطولات أهالي سيناء في حرب أكتوبر، من تأليف الكاتبة نشوى زايد وسيكون من إخراج محمد ياسين، ونتمنى تصويره في القريب العاجل.

وأضاف زغلول، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: منظمة سيناء العربية أصابت جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقلق والتوتر على مدار الوقت خلال حرب الاستنزاف بسبب قيامهم بالعديد من العمليات النوعية والفدائية وجعلتهم دائما في حالة يقظة وترقب من أي استهدافات.

منظمة سيناء العربية

وتابع رئيس جهاز شئون القبائل السابق بالمخابرات الحربية السابق: تم إنشاء منظمة سيناء العربية وضمت العديد من الفدائيين وضباط الجيش، ووصل عدد أفراد المنظمة إلى 777، ولعبت دورا كبيرا في كشف تحركات جيش الاحتلال، موضحا أن مصر دائما ولادة بالعديد من الأبطال العظماء.