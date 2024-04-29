الخطيب يهنئ «رجال الطائرة» بالكأس ‏وتحقيق العلامة الكاملة هذا الموسم

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة الطائرة “رجال” والجهاز الفني والإداري والطبي؛ بمناسبة الفوز بكأس مصر، بعد التتويج بالبطولة الافريقية والتأهل لمونديال الأندية وقبلها الحصول على بطولتي الدوري والسوبر المصري.

و أشاد بالروح العالية للاعبين والأداء المتميز والاصرار على حصد كل البطولات والوفاء بالوعد الذي قطعه الجهاز الفني واللاعبين هذا الموسم.

وهنأ جماهير الأهلي التي لها كل الحق أن تفخر بالفريق وإنجازاته المحلية والقارية، خاصةً انها الداعم الأكبر للنادي وفرقه الرياضية.

وعبر رئيس النادي عن تقديره الخالص لمنظومة العمل والتعاون بين كافة العناصر، فضلا عن التعامل مع كل المباريات بمنتهى الجدية.