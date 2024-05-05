محمد صلاح يفتتح التسجيل لـ ليفربول أمام توتنهام

نجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل التقدم لفريقه ليفربول أمام نظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف "مو" في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول من المباراة، والتي يشهدها ملعب "أنفيلد".

وكان ليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان ديك، روبرتسون.

الوسط: إندو، إليوت، ماك أليستر.

الهجوم: محمد صلاح، دياز، جاكبو.

يذكر أن ليفربول ابتعد عن المنافسة على لقب البريميرليج خلال الموسم الحالي، حيث أتي في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة قبل بداية المباراة، برصيد 75 نقطة.