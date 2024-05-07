5 أطعمة تساعد على زيادة تركيز ابنك في أيام الامتحانات

بدأ ماراثون الامتحانات ويحتاج كل طالب لإتباع نظام غذائي صحي، لذلك نقدم خمسة أطعمة يمكن أن تساعد في زيادة تركيز ابنك خلال أيام الامتحانات، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

السمك الدهني



يحتوي السمك الدهني مثل السلمون والتونة على الأحماض الدهنية أوميغا-3 التي تعتبر مفيدة لصحة الدماغ. يمكن أن تحسن هذه الأحماض التركيز والذاكرة. حاول تضمين السمك الدهني في وجبات ابنك مثل السلمون المشوي أو التونة المعلبة.



الفواكه والخضروات الطازجة



يحتوي الفواكه والخضروات الطازجة على العديد من الفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز وظائف الدماغ. جرب تقديم الفواكه والخضروات مقطعة إلى قطع صغيرة كوجبات خفيفة صحية ومغذية لابنك.



المكسرات والبذور



تحتوي المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز والقرع على العديد من العناصر الغذائية المفيدة بما في ذلك الأحماض الدهنية الصحية والبروتين والألياف. يمكن أن تكون وجبة خفيفة من المكسرات والبذور مفيدة لتعزيز التركيز والطاقة.



الشوكولاتة الداكنة



الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة وتحتوي على الكاكاو الذي يعزز تدفق الدم إلى الدماغ ويحسن التركيز والمزاج. اختر الشوكولاتة الداكنة ذات نسبة عالية من الكاكاو (70٪ أو أكثر) وتناولها بشكل معتدل كوجبة خفيفة.



الماء



يعتبر الحفاظ على الترطيب المناسب أمرًا حاسمًا للتركيز الجيد ووظائف الدماغ الصحية. تأكد من أن ابنك يشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم. قد يساعد تناول الماء على تجنب الجفاف والتعب والعزوف عن الانتباه.



تذكر أن توفير بيئة هادئة ومناسبة للدراسة، وضمان قسط كافٍ من النوم والراحة، يعدان عوامل أخرى مهمة لزيادة تركيز ابنك خلال أيام الامتحانات.