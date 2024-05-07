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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مصر حريصة على حل القضية الفلسطينية.. ووقف حرب غزة أمر حتمي

عمرو هندى، عضو لجنة
عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مصر حريصة على حل القضية الفلسطينية ووقف الحرب الغاشمة من قبل جيش الاحتلال على قطاع غزة، ومنع انزلاق المنطقة فى حرب وصراع مستمر.


وأكد “ هندي ” خلال تصريحات له أن الدبلوماسية المصرية لم ولن تتوقف لدعم القضية والتحذير من احتياح رفح الفلسطينية وعواقب ذلك على كافة الأطراف والمنطقة بالكامل ، ومن ثم لا مفر سوى حل الدولتين ووقف الممارسات التى تنتهك المواثيق والقوانين الدولية وكافة الأعراف فى حالة صمت رهيب من قبل المجتمع الدولى.


وأشار عضو البرلمان إلى أن جيش الاحتلال يمارس كل أنواع الانتهاكات حيال الشعب الفلسطينى الأعزل، واستمرار الأوضاع هكذا يعنى استمرار حالة الصراع في المنطقة بالكامل، وتأثير ذلك على كل الدول المحيطة، وهذا يعنى ضرورة اعلاء صوت العقل وحل الدولتين ووقف الحرب في الحال.


وشدد “ هندي”  على أن المصريين جميعهم يقفون صفا واحدا خلف قيادتهم السياسية للحفاظ على السيادة المصرية بالكامل، ولن ولم يسمح احد المساس بذرة تراث واحدة.

عمرو هندي مجلس النواب القضية الفلسطينية قطاع غزة معبر رفح

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