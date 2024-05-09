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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة عزاء من العاهل الأردني لرئيس الإمارات

ارشيفي
ارشيفي

 

بعث العاهل الأردني  الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

و عبر البرقية فقد  أعرب العاهل الأردني باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم.

وفي نهاية البرقية توجه العاهل الأردني بالدعاء للفقيد بأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الشيخ محمد والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

وكان ديوان الرئاسة الإماراتي نعى الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية الخميس.

وأصدر ديوان الرئاسة البيان الآتي «بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيّتها النفس المطمئنة ارْجِعي إلى ربّك راضيةً مَرْضيّة، فادْخُلي في عِبادي وادْخُلي جنّتي». صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية اليوم.

كما أعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته، سائلاً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون»
 

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