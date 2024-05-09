عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

10 طرق طبيعية تمكنك من تنظيف القولون من السموم

صدى البلد

يعد تطهير القولون من الأشياء الأساسية التى تساعد فى استعادة الصحة والطاقة وحيوية الجسم مما يتسبب فى القضاء على الخمول وانخفاض التركيز والتخلص من الإمساك وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي فضلا عن الوقاية من آلام القولون.

ووفقا لما ذكره موقع “ medicinenet ” نعرض لكم أفضل 10 طرق لتطهير القولون.

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

موجودة فى كل بيت .. وصفة طبيعية خارقة تخلصك من الدوالى

تدفق الماء 

شرب الكثير من الماء والبقاء رطبًا هو أبسط طريقة لتنظيم عملية الهضم  ويوصى بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء الفاتر يوميًا لتنظيف القولون بالإضافة إلى ذلك، تناول الفواكه والخضروات الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والطماطم سيكون مفيدًا.


المضمضة بالمياه المالحة

 خلط ملعقتين صغيرتين من ملح البحر أو الملح الوردي مع الماء الفاتر وشربه على الريق مفيد و يعمل على تحفيز حركات القولون خلال دقائق معدودة ويمكن القيام بذلك مرتين في اليوم.


نظام غذائي غني بالألياف 

تعد الألياف عنصرًا غذائيًا أساسيًا موجودًا في الأطعمة النباتية الكاملة والصحية مثل الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور وغيرها وتساعد الألياف على تجميع المادة الزائدة في القولون ويمكنهم تنظيم الإمساك وفرط نشاط الأمعاء، كما أنها تعزز البكتيريا المفيدة.


ماء الليمون والعسل

يخلط عصير الليمون الطازج وملعقة صغيرة من العسل وقليل من الملح مع الماء الدافئ ويشرب على الريق في الصباح.   


العصائر والعصائر

تشمل عصير الفواكه والخضروات الذي يصوم وينظف. العصائر المصنوعة من التفاح والليمون والصبار تساعد في تطهير القولون. كما أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم.


البروبيوتيك 

 البروبيوتيك يساعد على تطهير القولون وتعزيز البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتعتبر الأطعمة مثل الزبادي والمخللات وخل التفاح وغيرها من الأطعمة المخمرة من البروبيوتيك الجيد.


شاي الأعشاب

  تجربة بعض أنواع شاي الأعشاب قد تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق القولون والأعشاب الملينة مثل السيلليوم والصبار وجذور الخطمي قد تساعد في علاج الإمساك.


الزنجبيل :  الزنجبيل ينشط عملية الهضم. ويمكن إضافته إلى العصائر الأخرى أو الشاي أو تناوله مباشرة. يمكن خلط ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل والعسل مع كوب واحد من الماء الدافئ. يمكن تناول هذا مرة أو مرتين في اليوم. 
زيت السمك : 

 يمكن تناول زيوت السمك كمكملات غذائية أيضًا. أنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعتبر فعالة في تنظيف القولون.


الصيام:  

عدم تناول أي شيء هو وسيلة من وسائل تطهير القولون. يساعد الكلى والكبد على التخلص من السموم الضارة من الجسم. يمكن أن يساعد شرب الماء أو عصائر الخضار الطازجة أو عصائر الفاكهة الطازجة أثناء الصيام.

القولون التخلص من السموم الخضروات الطازجة تخلص من السموم تطهير القولون تنظيف القولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| مفاجأة في عودة الثنائي وحكاية تصريح "مكتب المأذون"

البيوت كالقبور.. تعليق مثير من أحمد العوضي على عودته لياسمين عبد العزيز

رابطة الأندية تفاجئ إمام عاشور بهذا القرار

قرار عاجل في اتهام حسين الشحات بالتعدي على محمد الشيبي

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

موضوعات متعلقة

أسرار طريقة عمل الممبار زي المحترفين

اكتشفها بسرعة.. إليك علامات الغدة الدرقية

يزيد مع التوتر .. كيف تتخلص من عسر الهضم

علاجات خاطئة منتشرة بكثرة لعسر الهضم .. وهذه أفضل المشروبات

للرجال فقط .. 5 عادات تحميك من التهاب البروستاتا

3 عادات خاطئة منتشرة عند تناول قهوة الصباح .. اكتشفها

ضرب نفسه بالنار.. رجل أعمال باكستاني ينهى حياته بطريقة غريبة| اعرف السبب

تنظيف الكلى من السموم واستعادة حيوية الجسم بـ 8 مواد طبيعية

ترشيحاتنا

خطوات إصدار تصريح الدخول إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج

ترهيب مفضوح.. بيان عاجل للخارجية القطرية بشأن اعتداء مستوطنين على الأونروا

التاكسي الطائر.. وسيلة نقل جديدة في السعودية لخدمة الحجاج

برلماني: قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن وصلت 980.4 مليون دولار 2022|خاص

أقصى عقوبة على الشحات| لماذا استعان محامي الشيبي برامز جلال لإدانة لاعب الأهلي

البيت الأبيض: بايدن أعرب لنتنياهو عن معارضته عملية رفح الفلسطينية مرارا وتكرارا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء عودتهم.. 10 صور رومانسية جمعت ياسمين عبد العزيز والعوضي

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بظهورها | شاهد

داخل صالون التجميل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها ورشاقتها | شاهد

ريش وجريء.. مي سليم تثير ضجة بصورها

فيديو

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

تراجع جديد في سعر الدولار.. وهذه أسعار الذهب اليوم بعد الارتفاع الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-