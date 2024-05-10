صفقة بـ 1.6 مليون جنيه.. سقوط عصابة الأقراص المخدرة بمطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة تقدر قيمتها بـ 1,6 مليون جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة العلمين بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة العلمين.. وبحوزته (1000 قرص مخدر لعقار "التامول" مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

كما تم ضبط(عاطلين لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة العلمين .. وبحوزتهما (15 ألف قرص مخدر لعقار "التامول"- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى").

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (1,6 مليون جنيه) تقريباً و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.



