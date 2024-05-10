عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفقة بـ 1.6 مليون جنيه.. سقوط عصابة الأقراص المخدرة بمطروح

المتهمين
المتهمين

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة تقدر قيمتها بـ 1,6 مليون جنيه.

 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة العلمين بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة العلمين.. وبحوزته (1000 قرص مخدر لعقار "التامول" مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى"). 

كما تم ضبط(عاطلين لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة العلمين .. وبحوزتهما (15 ألف قرص مخدر لعقار "التامول"- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى").

 وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (1,6 مليون جنيه) تقريباً و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.


 

الأجهزة الامنية الاقراص المخدرة المخدرات والأسلحة المواد المخدرة سقوط عصابة ضبط عناصر اجرامية معلومات جنائية وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر رفيع المستوى : الحكمة في التفاوض لا تمنع مصر من حماية أمنها القومي بكل السبل

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

قضية الشيبي تقترب من النهاية| قرار عاجل من المحكمة ضد حسين الشحات.. تفاصيل الجلسة

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

فتاة تفضح خطيبها: اغتصـ.بني تحت تهديد السلاح وقرار عاجل من النيابة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: على الحاج رد الحقوق لأصحابها قبل السفر للمناسك

التعليم في أسبوع|تسليم أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024 وتكريم طالب ابتكر طاهي شمسي

نفاد المخزونات الغذائية.. يونيسيف تحذر من توقف الجهود الإنسانية في غزة بعد أيام

نجم الأهلي العالمي يكشف مفاجأة عن خلاف جديد يخص محمد صلاح

لابسه أبيض .. انهيار يسرا اللوزي لحظة تشييع جثمان والدتها

أسباب قفزة الذهب في البورصة العالمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال| شاهد

طريقة شوي الفراخ في المنزل بتتبيلة المحلات

في عيد ميلادها الـ 32| إطلالات أثارت الجدل لـ بسمة بوسيل

سعر فستان سيرين عبد النور يثير ضجة| رقم خرافي

فيديو

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-