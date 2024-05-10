إحباط ترويج أفيون وحشيش بـ 2,4 مليون جنيه بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام (عنصرين إجراميين) بالإتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الأفيون).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 لفافات لمخدر الأفيون وزنت 3 كيلو جرام- 6000 قرص لعقار "تامول" المخدر).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (2,4 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.





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